На тлі просування ЗСУ. Росіяни перекидають техніку в бік Бахмута, - партизани

За даними моніторингової групи, наразі фіксується збільшення потоку військової техніки окупантів у Луганську. Туди ж звозять поранених з-під Бахмута.

"Кількість доставлених 300-х збільшилася майже вдвічі порівняно з минулим тижнем", - повідомили в "АТЕШ".

Крім того, моніторингова група зауважує, що окупанти продовжують використовувати тактику укриття своєї техніки біля житлових будинків. Це береже їх від артилерійських ударів, натомість дає змогу нам приховано виводити з ладу цей транспорт.

Рух спротиву окупантам у Луганській області

На Луганщині на захоплених російськими окупантами територіях активно продовжують діяти українські Сили спротиву та партизани. Також місцеві жителі допомагають українським військовим виявляти важливі цілі для завдання ударів по ворожих об'єктах, живій силі та техніці.

Зазначимо також, що у регіоні партизани проводять диверсії. Так, нагадаємо, що у травні внаслідок вибуху в Луганську отримав поранення так званий "в.о. голови МВС" "ЛНРівців" Ігор Корнет. А перед цим у Луганській області підірвали залізничні колії, якими росіяни перевозили техніку.

Нещодавно в Центрі національного спротиву повідомляли, що на Луганщині окупанти посилили репресії, та намагаються знайти представників Сил спротиву та українського підпілля.

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