На тлі послаблення санкцій: МОК ухвалив рішення про виступ російських хокеїстів на Олімпіаді

Міжнародний олімпійський комітет підтримав рішення Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF) щодо участі чоловічої та жіночої збірних Росії в Олімпіаді-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби МОК.
Наприкінці травня IIHF остаточно викреслила збірні Росії зі списку учасників чоловічого та жіночого турнірів на зимових Олімпійських іграх-2026.
Президент організації Люк Тардіф, коментуючи рішення, заявив, що російські збірні не отримають дозволу на участь в Іграх через чинне відсторонення, накладене на країну-агресора після повномасштабного вторгнення в Україну.
2 червня з офіційною заявою виступив і Міжнародний олімпійський комітет. Він підтвердив, що підтримує рішення IIHF, посилаючись на рекомендацію Виконавчої ради від березня 2023 року.
Згідно з нею, група "нейтральних" спортсменів не може вважатися командою, а отже – не має права виступати у командних видах спорту, таких як хокей.
"Беремо до уваги, що IIHF підтвердила намір дотримуватися цієї рекомендації", - наголошується в офіційному коментарі прес-служби МОК.
Таким чином, стали відомі всі учасники чоловічого та жіночого олімпійських турнірів. До цього часу організатори тримали місця для російських команд, чекаючи на остаточний вердикт.
Чоловічий турнір:
Група A: Канада, Швейцарія, Чехія, Франція
Група B: Фінляндія, Швеція, Словаччина, Італія
Група C: США, Німеччина, Латвія, Данія
Жіночий турнір
Група A: Канада, США, Фінляндія, Чехія, Швейцарія
Група B: Японія, Швеція, Німеччина, Італія, Франція
В обох турнірах російські команди замінили збірні Франції.
Рішення про недопуск російських хокейних збірних було ухвалено на фоні часткового пом'якшення санкцій. Зокрема, у ковзанярських дисциплінах, що дало змогу російським і білоруським спортсменам потенційно виступати в індивідуальних змаганнях під нейтральним статусом.
Зимова Олімпіада-2026 пройде з 6 до 22 лютого в італійських Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Хокейні змагання розпочнуться ще до офіційного відкриття Ігор – 5 лютого. Фінали орієнтовно пройдуть 21 лютого у жінок, та 22 – у чоловіків.
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