США виграли чемпіонат світу з хокею 2025: історична перемога над Швейцарією

У неділю, 25 травня 2025 року, в Стокгольмі на арені Avicii Arena завершився фінальний матч чемпіонату світу з хокею, в якому збірна США здобула перемогу над командою Швейцарії з рахунком 1:0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат вирішального поєдинку.

США - Швейцарія: як пройшов фінал ЧС-2025

Основний час закінчився нульовою нічиєю - 0:0.

У овертаймі американцям вдалося вирвати перемогу. Єдиний гол забив нападник збірної США Тейдж Томпсон.

На 26-й хвилині матчу у ворота швейцарської команди був призначений булліт, який не зміг реалізувати Конор Гарланд. США виграли ЧС-2025 з хокею (facebook.com/iihfhockey)

Таким чином американці завоювали своє перше "золото" за останні 65 років.

Востаннє США ставали чемпіонами світу у 1960 році внаслідок перемоги на Олімпійському турнірі (того року окремо ЧС не проводили). Загалом же на рахунку США вже три "золота" (перший ЧС вони виграли у 1933 році), по дев'ять срібних та бронзових нагород на рівні світової першості.

Шлях США до фіналу

Збірна США демонструвала потужну гру на турнірі. У чвертьфіналі американці обіграли Фінляндію з рахунком 5:2, а в півфіналі здолали господарів турніру - Швецію - з рахунком 6:2.

Шлях Швейцарії до фіналу

Збірна Швейцарії не пропустила жодної шайби у основний час у матчах плей-офф чемпіонату світу. Востаннє швейцарці пропускали у матчі з Казахстаном на груповій стадії турніру.

У чвертьфіналі команда обіграла Австрію з рахунком 6:0, а в півфіналі розгромила Данію - 7:0.

Для Швейцарії це вже четверте "срібло" в історії чемпіонатів світу (1935, 2013, 2018, 2025).

Хто виграв "бронзу" ЧС-2025

У матчі за третє місце збірна Швеції впевнено перемогла Данію з рахунком 6:2.

Після безгольового першого періоду шведи взяли ініціативу в свої руки, закинувши три шайби в другому періоді та ще три в третьому. Данці відповіли двома шайбами, але цього було недостатньо для камбеку.

Це друга поспіль бронзова медаль для Швеції на чемпіонатах світу, а для Данії - найвище досягнення в історії участі в турнірі. Швеція впевнено перемогла Данію (фото: facebook.com/iihfhockey)