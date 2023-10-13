На тлі погроз КНДР: до Південної Кореї прибув атомний авіаносець США

Атомний авіаносець прибув у той час, коли США, Південна Корея та Японія проводять спільні навчання у міжнародних водах на південний схід від південнокорейського острова Чеджудо.

Раніше на цьому тижні міністерство оборони Південної Кореї заявило, що п'ятиденний візит авіаносця та його ударної групи є частиною угоди, укладеної між Сеулом та Вашингтоном у квітні.

Востаннє авіаносець відвідував Південну Корею у вересні 2022 року, це був перший захід у порт за п'ять років.

Активність авіаносців США та союзників

Після нападу ХАМАС на Ізраїль стало відомо, що США направляють свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря. Також, за словами неназваного американського чиновника, Сполучені Штати перекинуть у Середземноморський регіон понад 20 літаків, йдеться про винищувачів F-35 та F-15.

Пізніше стало відомо, що туди ж попрямує авіаносець Дуайт Ейзенхауер - він прибуде орієнтовно через два тижні і, можливо, замінить попередній корабель. Не виключається, що в регіоні залишаться обидва авіаносці.

Також повідомлялося, що Британія планує відправити два авіаносці до Середземномор'я для підтримки Ізраїлю.