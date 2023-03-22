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На тлі ордера. ПАР хоче обговорити з Росією присутність Путіна на саміті БРІКС

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Південно-Африканська Республіка має намір провести консультації з Росією щодо можливого приїзду диктатора Володимира Путіна до країни на саміт БРІКС.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Софі Мокоену в Twitter, про це заявила глава МЗС ПАР Наледі Пандор.

"Південна Африка повинна буде розглянути існуючі положення нашого законодавства (щодо ордера на арешт Путіна - ред.). Ми також, я думаю, маємо провести дискусію в Кабінеті міністрів, а також з нашими колегами в Росії і справді визначити шлях уперед, у нас поки що немає такої дискусії", - заявила вона.

Варто зауважити, що Путін у серпні має намір відвідати Дурбан - друге за населенням портове місто ПАР. Там пройде саміт БРІКС. При цьому ПАР має заарештувати Путіна після того, як відповідний ордер видав Міжнародний кримінальний суд.

Нагадаємо, 17 березня суд Гааги дозволив заарештувати Путіна, оскільки він винний у депортації українців.

Пізніше стало відомо, що таке рішення суттєво обмежує можливості диктатора виїжджати за кордон.

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