Вартість квитків до Лувру зросла з 17 євро до 22 євро. Це перша за сім років зміна цін у найвідвідуванішому музеї світу, який минулого року відвідали близько 8,9 млн осіб.

Таке підвищення цін на квитки не вплинуло на відвідуваність. Сьогодні, 15 січня, вранці на вході до Лувру спостерігалася черга.

У Луврі пояснили такий стрибок ціни необхідністю покриття витрат на електроенергію - у період з 2021 по 2022 рік рахунки зросли на 88%. Також музей планує продовжити години роботи.

Водночас, як наголосили у Луврі, 40 % відвідувачів мають право на безкоштовні квитки, включаючи молодь до 25 років, низькооплачуваних та безробітних, інвалідів, вчителів, журналістів та біженців з України.

У зв'язку з Олімпіадою у Парижі спостерігається зростання цін і на квитки на метро, які подорожчають майже вдвічі у липні та серпні.

Разові квитки продаватимуться за чотири євро порівняно з 2,10 євро зараз, а блоки по 10 квитків - за 32 євро порівняно з 16,90 євро зараз.

Олімпіада в Парижі

Нагадаємо, 26 липня у Парижі розпочнуться літні Олімпійські ігри. Вони стануть 33 за рахунком і продовжаться до 11 серпня.

Париж за всю історію вже двічі приймав у себе літні Олімпійські ігри - у 1900 та 1924 роках.

Олімпіада в Парижі стала скандальною, оскільки на змагання допустили російських та білоруських спортсменів. Це сталося незважаючи на повномасштабне вторгнення в Україну.