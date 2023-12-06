МОК оголосив вердикт про участь в Олімпійських іграх спортсменів з РФ та Білорусі

Міжнародний Олімпійський комітет (МОК) продовжив дозвіл на допуск спортсменів з Російської Федерації та Білорусі для участі в змаганнях під нейтральним прапором. Рішення було ухвалене під час 12-го саміту Комітету в Лозанні (Швейцарія), що відбувся 5 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Комітету Олімпійських ігор.

Під час зустрічі було порушено питання участі спортсменів з Росії та Білорусі в майбутніх Олімпійських змаганнях. На саміті було заявлено, що попри відсторонення Олімпійського комітету Росії (ОКР), МОК не змінив своїх рекомендацій щодо участі індивідуальних нейтральних спортсменів (AIN) в нинішніх складних умовах.

Було наголошено, що такий захист прав окремих спортсменів на участь у змаганнях, незважаючи на призупинення діяльності їхнього Національного олімпійського комітету (НОК), є усталеною практикою, що поважає права людини, та був реалізований у низці призупинених НОК під час минулих Олімпійських ігор.

На саміті нагадали, що діяльність ОКР довелося призупинити через одностороннє рішення про включення до його складу регіональних спортивних організацій, підпорядкованих НОК України, що є порушенням Олімпійської хартії, оскільки порушує територіальну цілісність НОК України.

У МОК також зазначили, що участь в Олімпійських іграх спортсменів під нейтральним прапором може відбуватися лише за наявних суворих умов - вони повинні будуть відповідати усім критеріям прийнятності, які застосовуються до будь-якого олімпійського спортсмена.

Політизація спорту неприпустима

Учасники саміту також зазначили, що всупереч Резолюції ООН про перемир'я (A/RES/78/10) російський уряд згідно з указом президента Володимира Путіна має намір організувати в Росії явно політично мотивовані спортивні заходи.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) заявило рішучий протест таким подіям з антидопінгової точки зору. Саміт підтвердив, що Росія не має права проводити на своїй території жодних великих змагань через системне застосування допінгу на зимових Олімпійських іграх у Сочі 2014 року, а пізніше через маніпулювання антидопінговими даними.

Голова Комісії атлетів МОК рішуче підтримав позицію WADA.

Бойкот Олімпіади-2024 у Парижі

Не виключено, що Україна може бойкотувати літні Олімпійські ігри в Парижі в разі допуску на них спортсменів із Росії та Білорусі. Україна і ще 34 держави сформували коаліцію, що готова оголосити бойкот на випадок такого рішення МОК.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах підтримує допуск росіян і білорусів до Олімпіади.

Остаточне рішення про участь російських і білоруських атлетів на Олімпіаді-2024 у Парижі буде ухвалене в березні 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.