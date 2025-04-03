На тлі мит Трампа. Volkswagen зупиняє поставки автівок до США, зібраних у Мексиці

Велика німецька автобудівна компанія VW планує додати імпортний збір на автомобілі, які зібрані за межами Сполучених Штатів.

Таку інформацію від Volkswagen of America надали ділерам, і з нею ознайомилося Automotive News.

Як вказано у меморандумі представників німецького автобренду, припиняється транспортування транспортних засобів залізницею з Мексики до США.

"Мексиканські" авто VW

Згідно з даними з відкритих джерел, декілька підприємств Volkswagen у Бразилії, Мексиці, Аргентині та Китаї виготовляють низку моделей, що істотно відрізняються від європейської продукції. Серед них моделі Gol, Parati та "Сантана", створені на шасі моделей Golf і Passat попередніх поколінь.

Мексиканська філія продовжує виробництво моделі "1,6i" типу "Жук" з 1,6-літровим двигуном на 44 к.с., а з початку 1998 року освоєно випуск принципово нового передньопривідного автомобіля Beetle на шасі моделей Golf, зовні схожого на відомого "Жука".

У 2003 році Мексиканський філіал компанії Volkswagen припинив виробництво автівок VW Beetle. Того ж року розпочалося виробництво автомобілів T5. Зараз на базі VW T5 випускають моделі VW Transporter, VW California[en], VW Caravelle і VW Multivan.

Указ Трампа про 25% мита на автівки

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп підписав указ про 25% мита на автомобілі з 3 квітня. Йдеться про автівки та запчастини, імпортовані до Штатів.

Зазначимо також, що нові тарифи на автівки вступають в дію вже з 3 квітня, на запчастини - трохи пізніше.

Згідно з повідомленням Федерального реєстру, Білий дім доручив Міністерству торгівлі протягом 90 днів створити процедуру для додавання нових деталей до списку, зокрема на запит американських виробників.

Раніше РБК-Україна писало, що італійські виробники автівок вже відчули на собі вплив нових тарифів США.