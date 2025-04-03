На фоне пошлин Трампа. VW останавливает поставки автомобилей в США, собранных в Мексике

Volkswagen решил отказаться от поставок автомобилей в США, которые были собраны в Мексике. Так автопроизводитель пытается предотвратить последствия новых пошлин со стороны Соединенных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Automotive News.
Крупная немецкая автостроительная компания VW планирует добавить импортный сбор на автомобили, которые собраны за пределами Соединенных Штатов.
Такую информацию от Volkswagen of America предоставили дилерам, и с ней ознакомилось Automotive News.
Как указано в меморандуме представителей немецкого автобренда, прекращается транспортировка транспортных средств по железной дороге из Мексики в США.
Согласно данным из открытых источников, несколько предприятий Volkswagen в Бразилии, Мексике, Аргентине и Китае производят ряд моделей, существенно отличающихся от европейской продукции. Среди них модели Gol, Parati и "Сантана", созданные на шасси моделей Golf и Passat предыдущих поколений.
Мексиканский филиал продолжает производство модели "1,6i" типа "Жук" с 1,6-литровым двигателем на 44 л.с., а с начала 1998 года освоен выпуск принципиально нового переднеприводного автомобиля Beetle на шасси моделей Golf, внешне похожего на известного "Жука".
В 2003 году Мексиканский филиал компании Volkswagen прекратил производство автомобилей VW Beetle. В том же году началось производство автомобилей T5. Сейчас на базе VW T5 выпускают модели VW Transporter, VW California[en], VW Caravelle и VW Multivan.
Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп подписал указ о 25% пошлинах на автомобили с 3 апреля. Речь идет об автомобилях и запчастях, импортируемых в Штаты.
Отметим также, что новые тарифы на автомобили вступают в действие уже с 3 апреля, на запчасти - чуть позже.
Согласно сообщению Федерального реестра, Белый дом поручил Министерству торговли в течение 90 дней создать процедуру для добавления новых деталей в список, в частности на запрос американских производителей.
Ранее РБК-Украина писало, что итальянские производители автомобилей уже ощутили на себе влияние новых тарифов США.
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