На тлі мільярдного позову ЄС. Apple змінить правила оплати сервісів потокової музики

Зазначається, що нові правила діятимуть виключно у Європейській економічній зоні. Це повідомлення американський цифровий гігант зробив через кілька тижнів після того, як його оштрафували ЄС на 1,84 млрд євро за перешкоджання конкуренції при виборі способів оплати сервісів потокового мовлення музики.

Європейська комісія заявила в березні, що обмеження Apple є несправедливими торговими умовами і що їй "слід припинити таку поведінку". Вона звинуватила Apple у тому, що компанія не дозволяє Spotify та іншим особам інформувати користувачів про способи оплати за межами App Store.

У відповідь на це Apple заявили, що дозволять розробникам додатків потокової передачі музики пропонувати користувачам надавати свою адресу електронної пошти для надсилання їм посилання на веб-сайт розробника для покупки цифрового музичного контенту або послуг, а також інформувати їх про те, де і як можна купувати товари.