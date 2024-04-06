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На фоне миллиардного иска ЕС. Apple изменит правила оплаты сервисов потоковой музыки

Фото: Apple изменит правила оплаты сервисов потоковой музыки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Apple объявила о принятии ряда мер, которые позволят сервисам передачи потоковой музыки сообщать своим пользователям о разных вариантах оплаты за пределами App Store. Ранее оплачивать услуги можно было только через фирменное приложение Apple.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что новые правила будут действовать исключительно в Европейской экономической зоне. Это сообщение американский цифровой гигант сделал через несколько недель после того, как он был оштрафован ЕС на 1,84 млрд евро за препятствование конкуренции при выборе способов оплаты сервисов потокового вещания музыки.

Европейская комиссия заявила в марте, что ограничения Apple представляют собой несправедливые торговые условия и что ей "следует прекратить такое поведение". Она обвинила Apple в том, что компания не позволяет Spotify и другим лицам информировать пользователей о способах оплаты за пределами App Store.

В ответ на это в Apple заявили, что разрешат разработчикам приложений потоковой передачи музыки предлагать пользователям предоставлять свой адрес электронной почты для отправки им ссылки на веб-сайт разработчика для покупки цифрового музыкального контента или услуг, а также информировать их о том, где и как можно приобретать товары.

 

Судебные споры и штрафы Apple

Ранее сообщалось, что 4 марта Европейский союз оштрафовал Apple на 2 млрд долларов за нарушение законов о конкуренции. Это произошло после жалобы стримингового сервиса Spotify.

Также 21 марта Министерство юстиции США подало в суд на Apple по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства из-за блокирования для конкурентов доступа к аппаратным и программным функциям iPhone.

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