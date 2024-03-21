Мін'юст США подасть до суду на Apple, - Bloomberg

Міністерство юстиції США готується у четвер подати до суду на Apple Inc. за звинуваченням у порушенні антимонопольного законодавства через блокування для конкурентів доступу до апаратних і програмних функцій iPhone.

На фоні цієї новини наприкінці торгів акції Apple впали на 1,4% до 176,10 доларів. До моменту закриття в середу вони впали на 7,2%.

Майбутня справа стане третім випадком за останні 14 років, коли Міністерство юстиції США подає до суду на Apple за порушення антимонопольного законодавства, але це перша справа, в якій виробник iPhone звинувачується в незаконному збереженні свого домінуючого становища.

Позов подається в той момент, коли Apple також стає предметом все більшої уваги в Європі через нібито антиконкурентну поведінку. Цього місяця компанія була оштрафована на 1,8 мільярда євро за те, що не дозволяла конкурентам потокового транслювання музики пропонувати дешевші пропозиції. Apple подала апеляцію на штраф і заявила, що регулятори не змогли виявити жодних "достовірних доказів шкоди споживачам".

Тим часом компанія може зіткнутися з повномасштабним розслідуванням відповідно до нових правил ЄС щодо великих технологій — Закону про цифрові ринки — який набув чинності на початку цього місяця. Конкуренти критикують нові правила App Store, які набули чинності в Європі, скаржачись, що зміни можуть призвести до підвищення цін для розробників. Штрафи за недотримання нових правил ЄС можуть бути суворими – до 10% річного світового доходу компанії або до 20% за повторні порушення.