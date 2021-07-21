ТКГ утвердила экспертов: должны обследовать затопленные шахты в ОРДЛО

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) утвердила состав экспертов, которые должны изучить вопрос затопленных шахт на оккупированном Донбассе. Украина уже несколько месяцев добивается их допуска в ОРДЛО из-за угрозы экологической катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представителя Донецка в украинской делегации ТКГ Сергея Гармаша.

По его словам, сегодня на переговорах было объявлено, что уже утвержден список группы экспертов, которая с сентября может начать работу по вопросу затопления шахт на оккупированной территории.

"Правда, "может" и "начнет" - это не одно и то же, но, будем надеяться, потому что проблема становится реально угрожающей жизни людей в ОРДЛО", - отметил Гармаш.