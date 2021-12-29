ТКГ уходит на каникулы. Названа дата следующего заседания

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) состоится 26 января 2022 года. Ранее российская делегация отказалась от внеплановой встречи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинской делегации ТКГ.
"Следующее очередное заседание ТКГ состоится 26 января 2022 года", - говорится в сообщении.
В украинской делегации напомнили, что российской стороне было предложено 29 декабря текущего года провести внеочередное заседание ТКГ. Планировалось обсуждение нарушение режима прекращения огня на Донбассе. Однако Россия отказалась от встречи.
Напомним, как отметил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, российская сторона посчитала проведение внеочередного заседания "нецелесообразным".
Отметим, 28 декабря Украина запросила о проведении внеочередного заседания подгруппы ТКГ для обсуждения нарушений перемирия со стороны боевиков.