Украина запросила внеочередное заседание ТКГ. Россия назвала его "нецелесообразным"
Фото: Сергей Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Украинская делегация запросила провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Россия назвала его проведение "нецелесообразным".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша.
По его словам, Украина запросила о проведении внеочередного заседания ТКГ в связи с нарушениями режима прекращения огня.
"Пришел ответ российской стороны: "нецелесообразно", - добавил Гамаш.
Напомним, 28 декабря Украина запросила о проведении внеочередного заседания подгруппы ТКГ для обсуждения нарушений перемирия со стороны боевиков.
Отметим, 22 декабря ТКГ договорилась вернуться к режиму прекращения огня на Донбассе.