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Украина запросила внеочередное заседание ТКГ. Россия назвала его "нецелесообразным"

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Киев, Среда 29 декабря 2021 15:18
Украина запросила внеочередное заседание ТКГ. Россия назвала его "нецелесообразным" Фото: Сергей Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинская делегация запросила провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Россия назвала его проведение "нецелесообразным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша.

По его словам, Украина запросила о проведении внеочередного заседания ТКГ в связи с нарушениями режима прекращения огня.

"Пришел ответ российской стороны: "нецелесообразно", - добавил Гамаш.

Напомним, 28 декабря Украина запросила о проведении внеочередного заседания подгруппы ТКГ для обсуждения нарушений перемирия со стороны боевиков.

Отметим, 22 декабря ТКГ договорилась вернуться к режиму прекращения огня на Донбассе.

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