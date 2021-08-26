В ТКГ состоится первое заседание группы по экологическим вопросам: названа дата

Трехсторонняя контактная группа запланировала первое заседание экспертной группы по экологическим вопросам затопления шахт вдоль линии разграничения на Донбассе. Заседание должно состояться уже осенью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинскую делегацию в ТКГ.
"На 2 сентября 2021 запланировано первое заседание экспертной группы по экологическим вопросам затопления шахт вдоль линии разграничения", - заявила украинская сторона.
Отмечается, что заседание состоится под руководством международного эксперта профессора Карстена Дребенштедта, признанного специалиста по горному делу.
Напомним, на оккупированной территории Донбасса затапливаются шахты, содержащие опасные отходы. Эти отходы могут попасть в реку Северский Донец, откуда и в Азовское море.
Больше об этом вы можете прочитать в материале РБК-Украина "На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине".