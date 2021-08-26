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В ТКГ відбудеться перше засідання групи з екологічних питань: названо дату

Автор: Дмитро Левицький

Тристороння контактна група запланувала перше засідання експертної групи з екологічних питань затоплення шахт вздовж лінії розмежування на Донбасі. Засідання має відбутися вже восени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українську делегацію в ТКГ.

"На 2 вересня 2021 року заплановане перше засідання експертної групи з екологічних питань затоплення шахт вздовж лінії розмежування", - заявила українська сторона.

Зазначається, що засідання відбудеться під керівництвом міжнародного експерта професора Карстена Дребенштедта, визнаного фахівця з гірничої справи.

Нагадаємо, на окупованій території Донбасу затоплюються шахти, які містять небезпечні відходи. Ці відходи можуть потрапити у річку Сіверський Донець, звідки й в Азовське море.

Більше про це ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні".

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