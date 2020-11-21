У ТКГ сумніваються, що "формулу Штайнмайєра" включать до закону про ОРДЛО

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Так звану "формулу Штайнмайєра" навряд чи встигнуть включити до закону про особливий статус Донбасу. Відповідний проект ще не готовий.

Про це в інтерв'ю tsn.ua розповів радник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

За його словами, такий законопроект має обговорюватися у політичній підгрупі, а її роботу тільки розблокували. Сьогодні на порядку денному підгрупи - "План спільних кроків".

Він також уточнив, як формулу можуть закріпити в законі.

"Ми можемо внести "формулу Штайнмайєра" до закону, але у такому форматі: з кордоном, виведенням збройних формувань та іноземних військ, і тільки потім виборами тощо. Щоб наші інтереси були забезпечені", - зазначив Арестович.

При цьому, він підкреслив, що російська сторона не готова йти на компроміс.

"Швидше за все ми його (закон про статус Донбасу, - ред.) пролонгуємо, але без включеної "формули Штайнмайєра". Тому що Росія не хоче її обговорювати", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключив продовження закону про статус Донбасу.

"Формула Штайнмайєра" говорить про те, що закон про особливий порядок самоврядування набуває чинності в день місцевих виборів в ОРДЛО. На постійній основі він буде діяти, якщо спеціальне бюро ОБСЄ підтвердить, що вибори пройшли чесно і демократично за міжнародними стандартами.