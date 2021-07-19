ТКГ соберется на заседание на этой неделе: что рассмотрят

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе обнародовала график заседаний. ТКГ должна провести общую видеоконференцию 21 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинской делегации.
По информации пресс-центра, график заседаний выглядит так:
Согласно повестке дня, будет рассмотрено:
Отмечено, что в настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
Напомним, российская делегация в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в очередной раз заблокировала инициативы украинской стороны по разминированию нескольких участков на Донбассе.