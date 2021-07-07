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Россия заблокировала инициативи Украины по разминированию и КПВВ на Донбассе,- ТКГ

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Киев, Среда 07 июля 2021 19:21
Россия заблокировала инициативи Украины по разминированию и КПВВ на Донбассе,- ТКГ Фото: российская сторона в ТКГ заблокировала вопрос по разминированию на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в очередной раз заблокировала инициативы украинской стороны по разминированию нескольких участков на Донбассе и возобновлению работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ

"К сожалению, российская сторона вновь заблокировала запланированное рассмотрение вопроса разминирования 19 участков, согласованных летом 2020 года в рамках работы безопасности подгруппы ТКГ", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что российская делегация проигнорировала еще одну инициативу украинской стороны - открытие КПВВ со стороны оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в июне Россия в ТКГ заблокировала рассмотрение вопроса по разминированию Донбасса.

Отметим, в ходе сегодняшнего заседания украинская делегация в ТКГ призвала российскую сторону ускорить процесс подготовки к обмену пленными.

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