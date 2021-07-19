ТКГ збереться на засідання цього тижня: що розглянуть

Українська делегація в Тристоронній контактній групі оприлюднила графік засідань. ТКГ має провести загальну відеоконференцію 21 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу української делегації.
За інформацією прес-центру, графік засідань виглядає так:
Відповідно до порядку денного, буде розглянуто:
Зазначено, що наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню.
Нагадаємо, російська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) в черговий раз заблокувала ініціативи української сторони з розмінування кількох дільниць на Донбасі.