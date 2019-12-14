В ТКГ рассказали, когда определятся с формулой обмена пленными

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе определится с формулой обмена пленными по итогам заседания в Минске 18 декабря. Об этом в интервью lb.ua представитель Украины в политической подгруппе Алексей Резников.

По его словам, формула обмена пленными будет понятна после работы контактной группы 18 декабря.

"Моя коллега, адвокат-юрист Валерия Лутковская, должна будет финализировать эту историю. И это будет тяжелая миссия", - отметил Резников.

По его словам, в вопросе обмена пленными Украина следует американскому или израильскому принципу, где каждый украинский солдат или заключенный ценнее, "чем сто чужих".

"Базовая инициатива украинской делегации была такой: главное - отдайте всех наших. Ну и заберите всех своих. Мы с этим согласны, причем даже не будем спорить о соразмерности обмена - кого больше или меньше, - нам важны наши люди", - подчеркнул Резников.

Он также заявил, что успеть провести обмен до конца года "сложно, но возможно".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение пленных из России и Крыма обсудят после обмена "всех на всех".

Отметим, во время встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря стороны договорились об обмене пленными. Ожидается, что сначала обменяют всех установленных на всех установленных.