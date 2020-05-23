В ТКГ рассказали, что обсуждали на заседании подгруппы по безопасности

Во время заседания подгруппы ТКГ по безопасности представителям украинской делегации удалось доказать, что история о якобы открытии огня с украинской стороны по объектам энергетической инфраструктуры на оккупированной части Луганской области является надуманной и не соответствует реальности. Ведь участники группы подтвердили, что на участке ремонта линий электропередач сейчас нет обстрелов и ведутся работы.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале Украина, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня после выступлений представителей как раз громядан России, был представитель-дипломат господин посол Кульмабетов и двое граждан России: госпожа Никанорова и господин Дейнего. Они представляли ту сторону. И снова было рассказано, что там что-то творится, что бедные рабочие и их (якобы, - ред.) обстреляли. Я задал вопрос господину послу Чевику, который является и представителем СММ ОБСЕ, и одновременно модератором группы безопасности рабочей группы ТКГ: "Зафиксированы ли патрулями ОБСЕ любые факты обстрела со стороны украинских позиций именно этих линий электросетей, рабочих тех ремонтных бригад?". В ответ я не получил подтверждения. Было сказано, что в 9 км проезжал патруль ОБСЕ слышали взрывы в направлении, 6 взрывов", - рассказал Резников.

По его словам, представитель ОБСЕ не подтвердил, что со стороны украинских войск осуществлялись какие-либо обстрелы.

"Мы дали снова гарантию безопасности 25-го числа, понимая гуманитарные нужды. Сейчас мы наблюдаем как эта бригада работает. И мы стреляем?! Я опять же заявил во время заседания, что у меня есть факт, никакой стрельбы с нашей стороны нет и ваши работники работают. Господин Кульмабетов в эфире спросил гражданина РФ Дейнего, может ли он подтвердить факт отсутствия выстрелов на этот момент, И он подтвердил отсутствие стрельбы на данный момент. Поэтому это история абсолютно надуманная и спровоцированная", - отметил он.

Резников добавил, что очередное рабочее заседание ТКГ планируется на следующую среду.

Напомним, главарь самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о якобы обстрелах с украинской стороны объектов энергетической инфраструктуры на оккупированной части Луганской области.

Официальный Киев также опроверг обвинения в обстрелах, а глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма инициировал срочное заседание подгруппы Трехсторонней контактной группы по безопасности из-за обострения ситуации на Донбассе.