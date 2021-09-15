В ТКГ провели первое заседание группы по экологическим вопросам

В начале сентября состоялось первое заседание экспертной группы по экологическим рискам в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Сегодня на заседании ТКГ стороны обсудили результаты встречи экспертов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.
Заседание экспертной группы состоялось еще 2 сентября, однако о его проведении сообщили сегодня.
"Участники рабочей подгруппы приняли во внимание проведение успешного первого заседания экспертной группы по экологическим рискам", - цитирует пресс-служба временного главу делегации, вице-премьера Алексея Резникова.
В то же время в ТКГ продолжается работа над организацией визита инспекторов МАГАТЭ в оккупированные территории Донецкой и Луганской областей с применением механизмов обеспечения гарантий безопасности.