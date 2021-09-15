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В ТКГ провели первое заседание группы по экологическим вопросам

Автор: Дмитрий Левицкий

В начале сентября состоялось первое заседание экспертной группы по экологическим рискам в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Сегодня на заседании ТКГ стороны обсудили результаты встречи экспертов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.

Заседание экспертной группы состоялось еще 2 сентября, однако о его проведении сообщили сегодня.

"Участники рабочей подгруппы приняли во внимание проведение успешного первого заседания экспертной группы по экологическим рискам", - цитирует пресс-служба временного главу делегации, вице-премьера Алексея Резникова.

В то же время в ТКГ продолжается работа над организацией визита инспекторов МАГАТЭ в оккупированные территории Донецкой и Луганской областей с применением механизмов обеспечения гарантий безопасности.

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