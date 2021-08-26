В ТКГ состоится первое заседание группы по экологическим вопросам: названа дата

Трехсторонняя контактная группа запланировала первое заседание экспертной группы по экологическим вопросам затопления шахт вдоль линии разграничения на Донбассе. Заседание должно состояться уже осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинскую делегацию в ТКГ .

Отмечается, что заседание состоится под руководством международного эксперта профессора Карстена Дребенштедта, признанного специалиста по горному делу.

Напомним, на оккупированной территории Донбасса затапливаются шахты, содержащие опасные отходы. Эти отходы могут попасть в реку Северский Донец, откуда и в Азовское море.

Больше об этом вы можете прочитать в материале РБК-Украина "На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине".