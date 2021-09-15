В ТКГ провели перше засідання групи з екологічних питань

На початку вересня відбулося перше засідання експертної групи з екологічних ризиків в рамках Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі. Сьогодні на засіданні ТКГ сторони обговорили результати зустрічі експертів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу української делегації в ТКГ.
Засідання експертної групи відбулося ще 2 вересня, однак про його проведення повідомили сьогодні.
"Учасники робочої підгрупи взяли до уваги проведення успішного першого засідання експертної групи з екологічних ризиків", - цитує прес-служба тимчасового главу делегації, віце-прем'єра Олексія Резнікова.
Водночас в ТКГ триває робота над організацією візиту інспекторів МАГАТЕ до окупованих територій Донецької та Луганської областей із застосуванням механізмів забезпечення гарантій безпеки.