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ТКГ провела внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности ТКГ. Стороны обсудили вопросы ряда критических нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.

Во время внеочередного заседания подгруппы стороны обсудили вопросы продолжения обстрелов со стороны боевиков Российской Федерации и работы координационного механизма для профилактики этих нарушений. В частности, речь идет об огне в сторону района Авдеевки.

"Позиция Украинской делегации, которая заключается в том, что Подгруппа по безопасности должна быть частью координационного механизма и именно с ее помощью стороны имеют верифицировать нарушения режима прекращения огня нашла свое практическое подтверждение", - отмечает пресс-служба.

Украинская сторона, со своей стороны, требует, чтобы Российская Федерация вернулась к соблюдению установленного режима прекращения огня.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности обострения ситуации в районе проведения операции Объединенных сил накануне визита Владимира Зеленского в США.

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Донбасс