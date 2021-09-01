ТКГ провела внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе

Во время внеочередного заседания подгруппы стороны обсудили вопросы продолжения обстрелов со стороны боевиков Российской Федерации и работы координационного механизма для профилактики этих нарушений. В частности, речь идет об огне в сторону района Авдеевки.

"Позиция Украинской делегации, которая заключается в том, что Подгруппа по безопасности должна быть частью координационного механизма и именно с ее помощью стороны имеют верифицировать нарушения режима прекращения огня нашла свое практическое подтверждение", - отмечает пресс-служба.

Украинская сторона, со своей стороны, требует, чтобы Российская Федерация вернулась к соблюдению установленного режима прекращения огня.