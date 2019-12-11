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В ТКГ прокомментировали исправленный текст коммюнике по итогам нормандской встречи

Новости » Политика     11.12.2019 - 22:08
В ТКГ прокомментировали исправленный текст коммюнике по итогам нормандской встречи
Фото: Алексей Резников (twitter.com kievpravda)

Представитель ТКГ от Украины назвал это сложностями перевода

Представитель Украины в политической подгруппе в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников, что исправленный Офисом Президента текст коммюнике по итогам саммита в нормандском формате - это сложности перевода. Об этом он сообщил в эфире телеканала Hromadske.

По его словам, эта история "раздута из ничего".

"Надуманная, раздутая история из ничего ... Что на самом деле происходило, это коммюнике отрабатывалось, представьте себе идут сложные переговоры в тот момент политические советники, представители четырех ведомств дошлифовывают слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст получается на английском. И когда в час ночи после двух суток напряженности конечно ребята, которые занимались переводом, совершили ... "трудности перевода", как говорят в том кино", - сказал Резников.

Напомним, в первоначальной версии говорится: "стороны выражали заинтересованность в достижении договоренностей … по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (особого статуса)". В обновленной редакции слова "Закона" уже нет.

Также сообщалось, что главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины выложили намеренно искаженный текст. Он сообщил, что пока не появится "правильный текст, мы не будем выполнять решения саммита".

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