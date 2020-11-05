ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ТКГ может появиться группа по возвращению границы под контроль Украины

Автор: Дмитрий Левицкий, Владислав Красинский

Украинская сторона предлагает создать в Трехсторонней контактной группе по Донбассу новую рабочую группу. Эта группа будет заниматься вопросом возвращения границы под контроль Украины.

Самые читаемые новости

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Эта рабочая группа, по словам вице-премьера, станет пятой в ТКГ.

"Там должны быть представлены с украинской и российской сторон пограничники, таможенники, фискалы, все те, кто занимаются пограничным функционалом", - сказал Резников.

Отметим, возвращение контроля над границей является одним из условий проведения местных выборов на оккупированном Донбассе. Этого требует украинская сторона, однако Россия против, ведь в минских договоренностях заложена другая очередность.

Напомним, украинская сторона предлагает провести местные выборы на Донбассе весной 2021 года, но для этого необходимо выполнить ряд условий.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал условия для проведения выборов в ОРДЛО.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассграницаАлексей РезниковКонтактная группа