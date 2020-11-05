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Кулеба назвал условия проведения выборов в ОРДЛО

Четверг 05 ноября 2020 10:57
Кулеба назвал условия проведения выборов в ОРДЛО
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условия для проведения выборов на оккупированных территориях. Они могут состояться после восстановления контроля Украины над неподконтрольной территорией.

Об этом министр заявил на брифинге.

"Выборы на оккупированных территориях могут состояться после восстановления контроля Украины над неподконтрольной территорией, эти выборы должны состояться по украинскому законодательству, третье - эти выборы должны пройти по стандартам ОБСЕ и наконец - под наблюдением миссии ОБСЕ", - сказал Кулеба.

Напомним, Украина предлагает полностью прекратить конфликт и демилитаризовать отдельные районы Донецкой и Луганской области в начале 2021 года.

Ранее Кравчук обвинял Россию в торможении процесса восстановления мира на Донбассе.

До этого спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что сегодня невозможно физически провести выборы на территории ОРДЛО.

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