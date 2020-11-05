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В ТКГ может появиться группа по возвращению границы под контроль Украины

Киев, Четверг 05 ноября 2020 16:01
В ТКГ может появиться группа по возвращению границы под контроль Украины
Фото: Алексей Резников (facebook.com/alex reznikoff)
Автор: Дмитрий Левицкий, Владислав Красинский

Украинская сторона предлагает создать в Трехсторонней контактной группе по Донбассу новую рабочую группу. Эта группа будет заниматься вопросом возвращения границы под контроль Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Эта рабочая группа, по словам вице-премьера, станет пятой в ТКГ.

"Там должны быть представлены с украинской и российской сторон пограничники, таможенники, фискалы, все те, кто занимаются пограничным функционалом", - сказал Резников.

Отметим, возвращение контроля над границей является одним из условий проведения местных выборов на оккупированном Донбассе. Этого требует украинская сторона, однако Россия против, ведь в минских договоренностях заложена другая очередность.

Напомним, украинская сторона предлагает провести местные выборы на Донбассе весной 2021 года, но для этого необходимо выполнить ряд условий.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал условия для проведения выборов в ОРДЛО.

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