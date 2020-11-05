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В ТКГ може з'явитися група з повернення кордону під контроль України

Київ, Четвер 05 листопада 2020 16:01
В ТКГ може з'явитися група з повернення кордону під контроль України
Фото: Олексій Резніков (facebook.com/alex reznikoff)
Автор: Дмитро Левицький, Владислав Красінський

Українська сторона пропонує створити в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу нову робочу групу. Ця група займатиметься питанням повернення кордону під контроль України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Ця робоча група, за словами віце-прем'єра, стане п'ятою в ТКГ.

"Там повинні бути представлені з української та російської сторін прикордонники, митники, фіскали, всі ті, хто займаються прикордонним функціоналом", - сказав Резніков.

Зазначимо, повернення контролю над кордоном є однією з умов проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі. Цього вимагає українська сторона, однак Росія проти, адже у мінських домовленостях закладена інша почерговість.

Нагадаємо, українська сторона пропонує провести місцеві вибори на Донбасі навесні 2021 року, але для цього необхідно виконати ряд умов.

Як писало РБК-Україна, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав умови для проведення виборів в ОРДЛО.

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