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У ТКГ пояснили ситуацію з розведенням сил в Золотому та Петрівському

Новини » Надзвичайні події    14.10.2019 - 08:29
У ТКГ пояснили ситуацію з розведенням сил в Золотому та Петрівському
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Розведення відбудеться лише після 7 днів дотримання "тиші"

Розвденення сил та засобів поблизу населених пунктів Золоте та Петрівське відбудеться лише після 7 днів дотримання режиму припинення вогню. Про це заявив представник української сторони в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Рєзніков.

За словами представника ТКГ, домовленості про розведення сил в районі Золотого та Петрівського були досягнуті Україною та Росією у вересні 2016 року, коли було підписане рамкове рішення про розведення, яке стало складовою мінських домовленостей.

Рєзніков наголосив, що погоджений 1 жовтня 2019 року план-графік розведення не скасовує положення рамкового рішення ТКГ, зокрема пункт, який визначає дотримання повного припинення вогню впродовж 7 днів на кожній з ділянок розведення як передумову початку процесу.

"Семиденний режим тиші на ділянках розведення повинен бути підтверджений Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні. Натомість, СММ ОБСЄ починаючи з 1 жовтня продовжує констатувати порушення режиму припинення вогню в Золотому та Петрівському з боку НЗФ", - пояснив він.

Представник додав, що процес розведення сил на Донбасі відбуватиметься дзеркально та синхронно при моніторингу спостерігачів СММ ОБСЄ.

"Одностороннє виконання українською стороною Мінських домовленостей, зокрема рамкового рішення ТКГ про розведення сил і засобів, неможливе", - підкреслив Рєзніков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що незаконні збройні формування, контрольовані РФ, у п'ятницю, 11 жовтня, запустили білі сигнальні ракети на ділянках розведення в районі Золотого та Петрівського, повідомляючи про готовність до початку процесу відведення сил. Однак бойовики не отримали відповіді з українського боку.

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