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Боевики ОРДЛО сигнализировали о готовности к разведению сил, - ОБСЕ

Новости » Происшествия    13.10.2019 - 13:54
Боевики ОРДЛО сигнализировали о готовности к разведению сил, - ОБСЕ
Фото: боевики запускают сигнальную ракету (ria.ru)

Российская сторона запускала белые сигнальные ракеты 11 октября

Боевики в пятницу, 11 октября, запускала белые сигнальные ракеты, сообщая о готовности к началу разведения сил на Донбассе. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщают наблюдатели СММ ОБСЕ, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации около 12:00 запустили белую сигнальную ракету на южном участке окраины разведения в районе Золотого.

Кроме того, аналогичные действия российско-оккупационных сил были зафиксированы наблюдателями СММ ОБСЕ на участке разведения сил вблизи населенного пункта Петровское. Однако процесс разведения сил не начался, так как оккупанты не получили ответ с украинской стороны.

"Поскольку в ответ никаких действий не было, мероприятия по отводу сил и средств не начались", - говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске обсудят вопросы разведения сил на Донбассе. Вопрос разведения сил был вынесен на обсуждение ТКГ, поскольку стороны не смогли самостоятельно достичь согласия по началу разведения.

Добавим, что разведение сил в районе Золотого и Петровского на Донбассе должно было начаться 7 октября. Однако процесс разведения был сорван из-за обстрела со стороны российских незаконных вооруженных формирований.

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