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В ТКГ обменялись новыми списками разыскиваемых лиц и обсудили тему пропавших без вести

Автор: Дмитрий Кузнецов

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию на Донбассе 21 июля провела очередное заседание. На нем стороны обменялись обновленными списками разыскиваемых лиц и обсудили тему пропавших без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпредставителя главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группы Хайди Грау.

"Участники гуманитарной рабочей группы обменялись обновленными списками разыскиваемых лиц", - говорится в заявлении.

Также на заседании обсуждалась "процессуальная очистка" в отношении освобожденных лиц. Последняя часть дискуссии была посвящена теме пропавших без вести.

"В очередной раз не удалось добиться прогресса в вопросе открытия новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье Луганской области", - констатировала Грау.

Напомним, в начале июля украинская делегация в ТКГ призвала российскую сторону ускорить процесс подготовки к обмену пленными.

Отметим, представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия использует украинских политзаключенных в политических целях.

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