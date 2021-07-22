У ТКГ обмінялися новими списками розшукуваних осіб і обговорили тему зниклих безвісти

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання на Донбасі 21 липня провела чергове засідання. На ньому сторони обмінялися оновленими списками розшукуваних осіб і обговорили тему зниклих безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпредставника глави ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи Хайді Грау.
"Учасники гуманітарної робочої групи обмінялися оновленими списками розшукуваних осіб", - йдеться в заяві.
Також на засіданні обговорювалася "процесуальне очищення" щодо звільнених осіб.остання частина дискусії була присвячена темі зниклих безвісти.
"В черговий раз не вдалося домогтися прогресу в питанні відкриття нових пунктів пропуску в золотому і Щасті Луганської області", - констатувала Грау.
Нагадаємо, на початку липня українська делегація в ТКГ закликала російську сторону прискорити процес підготовки до обміну полоненими.
Зазначимо, представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Росія використовує українських політв'язнів у політичних цілях.