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У ТКГ обмінялися новими списками розшукуваних осіб і обговорили тему зниклих безвісти

Автор: Дмитрий Кузнецов

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання на Донбасі 21 липня провела чергове засідання. На ньому сторони обмінялися оновленими списками розшукуваних осіб і обговорили тему зниклих безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпредставника глави ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи Хайді Грау.

"Учасники гуманітарної робочої групи обмінялися оновленими списками розшукуваних осіб", - йдеться в заяві.

Також на засіданні обговорювалася "процесуальне очищення" щодо звільнених осіб.остання частина дискусії була присвячена темі зниклих безвісти.

"В черговий раз не вдалося домогтися прогресу в питанні відкриття нових пунктів пропуску в золотому і Щасті Луганської області", - констатувала Грау.

Нагадаємо, на початку липня українська делегація в ТКГ закликала російську сторону прискорити процес підготовки до обміну полоненими.

Зазначимо, представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Росія використовує українських політв'язнів у політичних цілях.

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