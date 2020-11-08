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В ТКГ назвали предварительную причину смерти десантника на Донбассе

Автор: РБК-Украина

Украинский военный из 80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик не принадлежал к боевым потерям. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство.

Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактно группе.

"По предварительным данным, причина смерти небоевая, возможно, самоубийство", - говорится в сообщении.

Следствие по данному происшествию проводится работниками Национальной полиции Украины.

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В ТКГ заявили, что считают недопустимыми спекуляции относительно "возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ".

Напомним, в Луганской области погиб украинский военный из 80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик в районе населенного пункта Половинкино Старобельского района. Ему было 20 лет.

Ранее сообщалось, что с начала перемирия на Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 2051 нарушение режима прекращения огня.

Кроме того, 7 ноября боевики на Донбассе один раз нарушили режим "тишины". Оккупанты стреляли вблизи Гнутово.

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