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У ТКГ назвали попередню причину смерті десантника на Донбасі

Автор: РБК-Україна

Український військовий з 80-ї десантно-штурмової бригади Олег Свинарик не належав до бойових втрат. За попередніми даними, причиною смерті стало самогубство.

Про це повідомляє українська делегація у Тристоронній контактно групі.

"За попередніми даними, причина смерті небойова, можливо, самогубство", - йдеться в повідомленні.

Слідство по даному випадку проводиться працівниками Національної поліції України.

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У ТКГ заявили, що вважають неприпустимими спекуляції щодо можливого приховування бойових втрат керівництвом ЗСУ".

Нагадаємо, в Луганській області загинув український військовий з 80-ї десантно-штурмової бригади Олег Свинарик в районі населеного пункту Половинкине Старобільського району. Йому було 20 років.

Раніше повідомлялося, що з початку перемир'я на Донбасі Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 2051 порушення режиму припинення вогню.

Крім того, 7 листопада бойовики на Донбасі один раз порушили режим "тиші". Окупанти стріляли поблизу Гнутове.

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