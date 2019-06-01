ТКГ в Минске возобновит работу с новыми представителями от Украины, - Климкин

Переговоры Тристоронней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе возобновят 5 июня с новыми представителями от Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Радио НВ".

Он заявил, что президент Владимир Зеленский на следующей неделе объявит имена новых представителей Украины в ТКГ.

"Минская площадка возобновит свою работу. Насколько я понимаю, 5 июня это произойдет. Будет назначена новая команда. Она будет соответственно представлена на следующей неделе. Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые, но это, безусловно, заработает", - сказал Климкин.

Ранее сообщалось, что заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях перенесли на 5 июня.

Напомним, РБК-Украина писало, что Петр Порошенко уволил Евгения Марчука с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Также первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.