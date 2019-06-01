ТКГ в Мінську відновить роботу з новими представниками від України, - Клімкін

Переговори Тристоронней контактної групи в Мінську по врегулюванню ситуації на Донбасі відновлять 5 червня з новими представниками від України. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі "Радіо НВ".

Він заявив, що президент Володимир Зеленський наступного тижня оголосить імена нових представників України в ТКГ.

"Мінський майданчик відновить свою роботу. Наскільки я розумію, 5 червня це станеться. Буде призначена нова команда. Вона буде відповідно представлена наступного тижня. Ви там побачите деякі знайомі обличчя, деякі, можливо, нові, але це, безумовно, запрацює", - сказав Клімкін.

Раніше повідомлялося, що засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях перенесли на 5 червня.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що Петро Порошенко звільнив Євгена Марчука з посади представника України в Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Також перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко написала заяву про звільнення з посади уповноваженого президента України з мирного врегулювання та представника України в гуманітарній підгрупі в Мінську.