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ТКГ в Минске возобновит работу с новыми представителями от Украины, - Климкин

Новости » Политика    01.06.2019 - 01:31
ТКГ в Минске возобновит работу с новыми представителями от Украины, - Климкин
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Заседание запланировано на 5 июня

Переговоры Тристоронней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе возобновят 5 июня с новыми представителями от Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Радио НВ".

Он заявил, что президент Владимир Зеленский на следующей неделе объявит имена новых представителей Украины в ТКГ. 

"Минская площадка возобновит свою работу. Насколько я понимаю, 5 июня это произойдет. Будет назначена новая команда. Она будет соответственно представлена на следующей неделе. Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые, но это, безусловно, заработает", - сказал Климкин.

Ранее сообщалось, что заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях перенесли на 5 июня.

Напомним, РБК-Украина писало, что  Петр Порошенко уволил Евгения Марчука с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Также первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске. 

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Новости Украины МинскПавел Климкин
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