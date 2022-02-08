ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В ТКГ исключают любые обязательства для Украины по Донбассу без согласия ВР

Новина українською →
Киев, Вторник 08 февраля 2022 10:54
В ТКГ исключают любые обязательства для Украины по Донбассу без согласия ВР Фото: и. о. первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин заявил, что любые обязательства для Украины по Донбассу не могут быть приняты без одобрения в Верховной раде. Поскольку каждая юридически закрепленная договоренность должна рассматриваться парламентом в виде закона.

Об этом рассказал Костин в интервью РБК-Украина.

"Это очень важный момент. Что бы ни происходило, все равно законы принимает Верховная рада. И не может быть каких-то договоренностей, которые являются юридически обязательными для Украины как для государства, без того, чтобы эти договоренности в виде закона не были одобрены и приняты на уровне Верховной рады", - отметил он.

Костин пояснил, что законы, которые являются частью политического урегулирования в соответствии с минскими соглашениями, будет принимать именно Верховная рада, которая представляет интересы всего украинского народа.

"И эти законы будут приниматься именно в том случае, если будут отвечать национальным интересам Украины", - резюмировал Костин.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва хочет, чтобы участники "нормандского формата" переговоров заставили Украину выполнить минские соглашения.

При этом президент России Владимир Путин обвинил Киев в якобы саботаже договоренностей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Контактная группа
NEWS
Встречу главы МИД Германии и Зеленского отменили из-за разногласий по оружию, - CNN
Встречу главы МИД Германии и Зеленского отменили из-за разногласий по оружию, - CNN
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка