В ТКГ исключают любые обязательства для Украины по Донбассу без согласия ВР
Исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин заявил, что любые обязательства для Украины по Донбассу не могут быть приняты без одобрения в Верховной раде. Поскольку каждая юридически закрепленная договоренность должна рассматриваться парламентом в виде закона.
Об этом рассказал Костин в интервью РБК-Украина.
"Это очень важный момент. Что бы ни происходило, все равно законы принимает Верховная рада. И не может быть каких-то договоренностей, которые являются юридически обязательными для Украины как для государства, без того, чтобы эти договоренности в виде закона не были одобрены и приняты на уровне Верховной рады", - отметил он.
Костин пояснил, что законы, которые являются частью политического урегулирования в соответствии с минскими соглашениями, будет принимать именно Верховная рада, которая представляет интересы всего украинского народа.
"И эти законы будут приниматься именно в том случае, если будут отвечать национальным интересам Украины", - резюмировал Костин.
Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва хочет, чтобы участники "нормандского формата" переговоров заставили Украину выполнить минские соглашения.
При этом президент России Владимир Путин обвинил Киев в якобы саботаже договоренностей.