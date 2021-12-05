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Лавров хочет, чтобы Германия и Франция заставили Украину выполнить "Минск"

Новина українською →
Москва, Воскресенье 05 декабря 2021 15:15
Лавров хочет, чтобы Германия и Франция заставили Украину выполнить "Минск" Фото: Сергей Лавров, глава МИД России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина не хочет выполнять минские договоренности по урегулированию на Донбассе. Он хочет, чтобы участники "нормандского формата" переговоров заставили Украину выполнить соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир российского телеканала "Россия-1".

По мнению Лаврова, Украину нельзя оставлять "лицом к лицу с самой собой", поскольку тогда она якобы не будет выполнять Минские договоренности.

"Ее нужно заставлять, именно для этого и был создан "нормандский формат", но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать", - сказал российский министр.

Отметим, что нормандский формат переговоров был основан еще до подписания документа под названием "Комплекс мер по выполнению Минского протокола", который сегодня и называют минскими договоренностями.

Первая встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России для урегулирования конфликта на Донбассе состоялась 6 июня 2014 года, а вот минские договоренности были подписаны в феврале 2015 года.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью РБК-Украина сказал, что переговоры в нормандском формате зашли в тупик.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для завершения войны нужно провести прямые переговоры с Россией.

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Украина МИД РФ Донбасс Германия Лавров Минские соглашения Нормандский формат
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