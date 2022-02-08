У ТКГ виключають будь-які зобов'язання для України щодо Донбасу без згоди ВР
Виконуючий обов'язки першого заступника голови української делегації в ТКГ Андрій Костін заявив, що будь-які зобов'язання для України щодо Донбасу не можуть бути прийняті без схвалення у Верховній раді. Оскільки кожна юридично закріплена домовленість має розглядатися парламентом у вигляді закону.
Про це розповів Костін в інтерв'ю РБК-Україна.
"Це дуже важливий момент. Що б не відбувалося, все одно закони приймає Верховна рада. І не може бути якихось домовленостей, які є юридично обов'язковими для України як для держави, без того, щоб ці домовленості у вигляді закону не були схвалені і прийняті на рівні Верховної ради", - зазначив він.
Костін пояснив, що закони, які є частиною політичного врегулювання відповідно до мінських угод, прийматиме саме Верховна рада, яка представляє інтереси всього українського народу.
"І ці закони будуть прийматися саме в тому випадку, якщо будуть відповідати національним інтересам України", - резюмував Костін.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва хоче, щоб учасники "нормандського формату" переговорів змусили Україну виконати мінські угоди.
При цьому президент Росії Володимир Путін звинуватив Київ у нібито саботажі домовленостей.