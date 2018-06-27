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Интервью

В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

НовостиПолитика    27.06.2018 - 13:46
Фото: Дарка Олифер (facebook.com-darka.olifer)
Фото: Дарка Олифер (facebook.com-darka.olifer)

Очередной раунд переговоров по Донбассу проходит в столице Беларуси

В Минске (Беларусь) началось заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила Олифер.

 

В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи.

Опубліковано Даркою Оліфер Середа, 27 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы.

Отметим, в ходе предыдущего заседания, 13 июня 2018 года, экономическая рабочая подгруппа обсуждала дальнейшие шаги по восстановлению и улучшению мобильной связи Vodafone Ukraine в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

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Теги публикации: Донбасс, Минск, Контактная группа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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