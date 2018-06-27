В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

Очередной раунд переговоров по Донбассу проходит в столице Беларуси
В Минске (Беларусь) началось заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.
"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила Олифер.
В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи.Опубліковано Даркою Оліфер Середа, 27 червня 2018 р.
Напомним, ранее сообщалось, что в Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы.
Отметим, в ходе предыдущего заседания, 13 июня 2018 года, экономическая рабочая подгруппа обсуждала дальнейшие шаги по восстановлению и улучшению мобильной связи Vodafone Ukraine в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.