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ТКГ домовилася провести аудит компанії "Вода Донбасу"

Новини » Політика    17.01.2019 - 20:40
ТКГ домовилася провести аудит компанії "Вода Донбасу"
Фото: Мартін Сайдік (unmultimedia.org)

Сторони домовилися провести з допомогою МЧКК аудит компанії "Вода Донбасу"

Економічна робоча група тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі домовилася провести аудит компанії "Вода Донбасу" для подальших капвкладень. Про це сьогодні журналістам повідомив спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактної групи Мартін Сайдик, передає РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА".

Економічна робоча група обговорила актуальні питання водопостачання в системах "Карбоніт" і "Вода Донбасу".

"Сторони домовилися провести з допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста аудит компанії "Вода Донбасу". Це основна передумова для капвкладень", - сказав Сайдік, додавши, що компанія "Вода Донбасу" працює з обох сторін лінії зіткнення, вона життєво важлива для Донецької області.

Крім того, Сайдік зазначив, що число цивільних жертв в зоні конфлікту в Донбасі скоротилося більш ніж у два рази в порівнянні з 2017 роком.

Нагадаємо, українська сторона Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі вимагає встановити пункт моніторингу ОБСЄ в Керчі. Зокрема, представник України в ТКГ Євген Марчук, а також представники України в чотирьох підгрупах акцентували на ключових позиціях врегулювання війни на Донбасі. Зокрема, Україна потребує негайної відміни результатів "виборів" в ОРДЛО і розпуску всіх псевдоорганів псевдовлади, дотримання Росією мінських угод.

 

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