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Ткаченко о законе о медиа: дает понимание, как действовать с информационной агрессией РФ

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Украина, Четверг 10 июня 2021 15:45
Ткаченко о законе о медиа: дает понимание, как действовать с информационной агрессией РФ Фото: глава Минкульта Александр Ткаченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что законопроект №2693-д о медиа создает понятные для всей индустрии границы. Он дает регулятору понимание того, как действовать с информационной агрессией России.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Документ объединяет шесть существующих сегодня законов об информационных агентствах, печатных средствах массовой информации, телевидении, радиовещании и тому подобное.

"Этот документ начинает частично регулировать и интернет, и потребление аудиовизуальной продукции. Он впервые дает понимание того, каким образом регулятор может действовать в отношении российской информационной агрессии. Это новелла, которой никогда не было", - отметил министр.

Он добавил, что для противодействия дезинформации и для борьбы в информационной войне Минкульт разворачивает сразу несколько проектов. В частности, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП и платформу медиаграмотности.

"Центр проводит анализ, разоблачает фейки. Но есть и более широкие программы взаимодействия с различными общественными организациями, которые министерство запускает сейчас. Имею в виду платформу по медиаграмотности, которая должна охватить не только сотрудничество с NGO, но и образовательные программы в школах и вузах", - отметил Ткаченко.

Напомним, министр предполагал, что законопроект о медиа может быть вынесен на голосование в Верховной раде в середине или конце мая. Однако документ до сих пор не рассмотрели.

РБК-Украина писало, что принятие закона о медиа в Украине затягивается из-за попытки создать равные условия конкуренции для украинских сервисов и таких западных платформ, как Netflix.

Также Ткаченко в интервью РБК-Украина рассказал, будут ли еще закрывать телеканалы в Украине.

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