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Ткаченко про закон про медіа: дає розуміння, як діяти з інформаційною агресією РФ

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Україна, Четвер 10 червня 2021 15:45
Ткаченко про закон про медіа: дає розуміння, як діяти з інформаційною агресією РФ Фото: глава Мінкульту Олександр Ткаченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що законопроект №2693-д про медіа створює зрозумілі для всієї індустрії межі. Він дає регулятору розуміння того, як діяти з інформаційною агресією Росії.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Документ об’єднує шість існуючих на сьогодні законів про інформаційні агентства, друковані засоби масової інформації, телебачення, радіомовлення тощо.

"Цей документ починає частково регулювати й інтернет, і споживання аудіовізуальної продукції. Він вперше дає розуміння того, яким чином регулятор може діяти щодо російської інформаційної агресії. Це новела, якої ніколи не було", - зазначив міністр.

Він додав, що для протидії дезінформації та задля боротьби в інформаційній війні Мінкульт розгортає одразу кілька проектів. Зокрема, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП та платформу медіаграмотності.

"Центр проводить аналіз, викриває фейки. Але є й ширші програми взаємодії з різними громадськими організаціями, які міністерство запускає зараз. Маю на увазі платформу з медіаграмотності, що має охопити не тільки співпрацю з NGO, а й освітні програми в школах і вишах", - зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, міністр припускав, що законопроект про медіа може бути винесений на голосування у Верховній раді у середині чи кінці травня. Однак документ досі не розглянули.

РБК-Україна писало, що прийняття закону про медіа в Україні затягується через спробу створити рівні умови конкуренції для українських сервісів і таких західних платформ, як Netflix.

Також Ткаченко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, чи будуть ще закривати телеканали в Україні.

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