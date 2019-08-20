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Ткаченко ушел с должности гендиректора 1+1

Новости » Политика    20.08.2019 - 14:17
Ткаченко ушел с должности гендиректора 1+1
Фото: Александр Ткаченко (РБК-Украина)

Ткаченко покинул холдинг из-за избрания нардепом

Избранный нардеп от партии “Слуга народа” Александр Ткаченко ушел с должности гендиректора телегруппы 1+1 media. Об этом он заявил сегодня на встрече с журналистами.

По его словам, в связи с его уходом 1+1 media меняет структуру управления, а сам Ткаченко станет почетным президентом медиахолдинга. Он также уточнил, что продал свои миноритарные доли в связанных с 1+1 компаниях.

"Долю в "плюсах" в 5% продаю инвестиционной компании", - уточнил он и добавил, что избранные нардепами журналисты телеканала также продадут свои доли.

Отметим, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 19 августа зарегистрировала 93 народных депутата, в том числе Александра Ткаченко, который входит в первую десятку списка партии “Слуга народа”.

Напомним, в конце июля мэр Киева Виталий Кличко назвал Ткаченко одним из “кураторов” по Киеву, которого ему якобы пытается навязать Офис президента Украины, в частности, его руководитель Андрей Богдан.

На сегодня с партии кандидатуру Ткаченко рассматривают на должность главы гуманитарного и информационного комитета Верховной рады.

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Новости Украины 1+1Александр Ткаченко
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