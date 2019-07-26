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Кличко заявил о попытке Богдана навязать "кураторов" по Киеву

Новости » Политика    26.07.2019 - 13:06
Кличко заявил о попытке Богдана навязать "кураторов" по Киеву
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кличко заявил о давлении со стороны Офиса президента

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан пытался подчинить его своим людям Андрею Вавришу или Александру Ткаченко. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко заявил, что у него была встреча с руководителем Офиса президента, после чего Богдан позвонил ему. "Заявил, что я должен корректировать свои действия относительно процессов в городе с двумя персоналиями, я могу выбирать, с тем или иным. Были озвучены фамилии Вавриш и Ткаченко. Этот звонок был где-то два или три недели назад", - сказал кличко.

В ответ Кличко спросил Богдана, какие официальные должности занимают эти люди, чтобы участвовать в консультациях.

"После этого я также получил звонок от господина Вавриша, мы встретились. Мы обсуждали возможность переезда Офиса президенту с Банковой в "Украинский дом" на Европейской площади", - рассказал Кличко.

 

пресс-конференция Виталия Кличко о политической ситуации в Киеве YouTybe: https://youtu.be/k1AyTnYfi3I

Опубликовано 5 канал Пятница, 26 июля 2019 г.

Как сообщало РБК-Украина, Офис президента Украины обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Обращение связано с тем, что главы местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным президентом.

Напомним, в интервью РБК-Украина глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что с мэром Киева Виталием Кличко у них есть договоренность, от соблюдения которой и будет зависеть его дальнейшее пребывание во главе КГГА.

Андрей Ваврыш - украинский бизнесмен, основатель SAGA Development, в 2010-2015 годах заместитель директора департамента градостроительства и архитектуры Киевской горадминистрации.

Александр Ткаченко - генеральный директор "1+1 медиа".

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